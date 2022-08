1 Stets aufmerksam verfolgt Therapiehund Binti, was Therapeutin Hanna Popp (rechts) gerade tut. Auch beim Vorführtermin mit SRH-Pressereferentin Anna-Lena Siegwart und dem Dobler Therapieleiter Christopher Röck. Foto: Gegenheimer

Tiere haben eine besondere Wirkung auf Menschen. Dieses Erkenntnis macht sich auch die tiergestützte Therapie im SRH-Gesundheitszentrum Dobel zunutze.















Dobel - Binti ist siebeneinhalb Jahre alt. Die schokobraune Labradorhündin bildet mit Frauchen Hanna Popp ein perfektes Team – privat und beruflich. Popp ist Physiotherapeutin am SRH-Gesundheitszentrum in Dobel und das seit neun Jahren. Sie sei mit Tieren groß geworden und wisse daher um ihre besondere Wirkung auf Menschen. Wieso also nicht diese Erfahrung positiv in den Beruf einfließen lassen?