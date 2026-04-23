Tierische Landschaftspfleger: So helfen in Pfohren drei Wasserbüffel beim Artenschutz

Im Rahmen des Projekts „Wilde Weide Michelbrunnengraben“ beweiden drei Wasserbüffel rund 16 Hektar Fläche und helfen seltenen Arten wie dem Braunkehlchen.
Rund 50 Personen sind der Einladung des Naturschutzgroßprojektes Baar (NGP Baar) gefolgt, um beim Auftrieb der Wasserbüffel in Pfohren dabei zu sein. Laut einer Pressemitteilung sind drei Wasserbüffel im Michelbrunnengraben für den Naturschutz im Einsatz. Durch die Tiere werde die rund 16 Hektar große Fläche gestaltet. Sie sollen unterschiedliche Vegetationsbereiche, Kleinstgewässer sowie offene Wasserflächen, mit und ohne Bewuchs schaffen und somit die Lebensräume für Vögel, Amphibien und Libellen verbessern.