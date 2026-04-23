Tierische Landschaftspfleger: So helfen in Pfohren drei Wasserbüffel beim Artenschutz

Im Rahmen des Projekts „Wilde Weide Michelbrunnengraben“ beweiden drei Wasserbüffel rund 16 Hektar Fläche und helfen seltenen Arten wie dem Braunkehlchen.

Rund 50 Personen sind der Einladung des Naturschutzgroßprojektes Baar (NGP Baar) gefolgt, um beim Auftrieb der Wasserbüffel in Pfohren dabei zu sein. Laut einer Pressemitteilung sind drei Wasserbüffel im Michelbrunnengraben für den Naturschutz im Einsatz. Durch die Tiere werde die rund 16 Hektar große Fläche gestaltet. Sie sollen unterschiedliche Vegetationsbereiche, Kleinstgewässer sowie offene Wasserflächen, mit und ohne Bewuchs schaffen und somit die Lebensräume für Vögel, Amphibien und Libellen verbessern.

Dabei sei das landesweit stark gefährdete Braunkehlchen als Zielart besonders wichtig. Dieses soll von der Beweidung profitieren. Auch der Dung der Tiere, in dem und auf dem sich eine Vielzahl von Insekten entwickeln werde, helfe den Bodenbrütern. Die Wasserbüffel sollen lange auf der Fläche verbleiben, heißt es weiter. So sollen sie möglichst schon im März kommen und erst im Oktober oder November von der Fläche genommen werden. Beides hänge jedoch von der Futter- und Wasserverfügbarkeit ab.

Ortsvorsteher Gerhard Feucht und der Erste Landesbeamte Martin Seuffert dankten allen, die das Projekt „Wilde Weide Michelbrunnengraben“ ermöglicht haben. Hervorgehoben wurde die Kooperation zwischen dem Regierungspräsidium Freiburg, der Stadt Donaueschingen, den beteiligten Ämtern der Kreisverwaltung, den Fachplanern und dem ehrenamtlichen Naturschutz.

Projektleiter Thomas Kring berichtete über den dreijährigen Entstehungsprozess des Projekts, das im Rahmen des NGP Baar umgesetzt wurde. Aufgabe von Naturschutzgroßprojekten sei es, besonders schützenswerten Tieren und Pflanzen ihren Lebensraum zu sichern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich besser auszubreiten.

Das NGP Baar betreut 17 Fördergebiete. Es sorgt dafür, dass Lebensräume erhalten und aufgewertet werden. Ebenso wird sichergestellt, dass Tiere von einer Fläche zur nächsten wandern können. Das ermöglicht es ihnen, neue Biotope zu besiedeln, was angesichts des Klimawandels von großer Bedeutung ist.