Tierische Helfer in Gechingen: Rinder und Ziegen schaffen ideale Bedingungen für seltene Fledermäuse

Zwischen den Buchen und Eichen im Masenwald lassen sich wieder Weidetiere entdecken. Diese leisten wertvolle Arbeit für strukturreiche Lebensräume.
Wo Rinder und Ziegen im Wald grasen, entstehen lichte Waldstrukturen mit einem abwechslungsreichen Mosaik aus Grasflächen, Sträuchern und alten Bäumen. Durch ihr Fraß- und Trittverhalten verhindern die Tiere eine Verbuschung, halten die Flächen offen und schaffen dadurch strukturreiche Lebensräume. Genau diese Vielfalt ist entscheidend für zahlreiche Insektenarten und damit auch für Fledermäuse, die auf ein reiches Nahrungsangebot angewiesen sind, heißt es in einer Pressemitteilung des Calwer Landratsamts.