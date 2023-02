1 Taliha Aydin präsentiert das Kaninchen Clyde – eine der beiden neuen Stars im Villinger Hotel Dormero. Foto: Marc Eich

Seit mehr als einem Jahr ist Taliha Aydin die neue Hotelmanagerin im Villinger Dormero. Sie freut sich nicht nur über Normalität in der Branche, sondern auch zwei neue tierische Gäste.









„Wir haben für sie extra mehr Platz geschaffen.“ Taliha Aydin präsentiert direkt in der Lobby des Dormero-Hotels in der Villinger Innenstadt das neue Zuhause von Bonnie und Clyde – errichtet in Zusammenarbeit mit dem Tierschutz. Genug Platz also für die beiden Zwergwidder, die die neuen Stars des Vier-Sterne-Hotels sind.

Bei der Kette, die seit Mai 2017 in Villingen vertreten ist und insgesamt mittlerweile 40 Hotels hat, haben Tiere einen besonderen Stellenwert. An jedem Standort gibt es Haustiere, Gäste dürfen zudem kostenlos ihre Vierbeiner mitbringen. Zuvor hatte Kater Lucifer in Villingen gewacht, „der ist aber leider verstorben“, so Aydin.

Vor allem für die kleinen Gäste sind die beiden Kaninchen die großen Stars – regelmäßig schauen extra Kinder vorbei, um die Tiere zu beobachten. Und auch sonst läuft im Hotel wieder alles im Normalbetrieb, wie die 30-jährige Hotelmanagerin sagt.

Übernachtungszahlen gehen wieder hoch

„Es geht bergauf“, so Aydin mit Blick auf die Übernachtungszahlen. Im Sommer hätten bereits Fahrradtouristen wieder eingecheckt, ansonsten kommen das ganze Jahr über Reisegruppen und Geschäftsreisende. Auch Schauspieler des Theaters am Ring sind zu Gast im Dormero. „Es läuft jetzt zum Glück wieder normal“, so die Managerin.