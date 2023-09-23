Tierische Ausflugstipps: Hier kann man in der Region mit Alpakas wandern

Alpakawanderungen liegen heutzutage voll im Trend: In der Region werden inzwischen vielerorts Ausflüge mit den flauschigen Gefährten angeboten. Wir haben eine Auswahl der tierischsten Adressen zusammengestellt.

Von Kindergeburtstagen über gemütliche Feierabendspaziergänge bis zur Weinwanderung: Die sanftmütige Art von Alpakas hat einen positiven Einfluss auf ihre zweibeinigen Begleiter und hilft, den Alltag für einige Zeit abseits zu lassen. Wo Ausflüge mit den flauschigen Tieren in der Region möglich sind, verraten wir hier.

Alpakas in St. Georgen Geführte Alpakawanderungen für die ganze Familie gibt es in St. Georgen. Die Tour startet ab dem Krumpellochweg und führt über einen Rundweg durch den Stockwald. Der Veranstalter empfiehlt die Wanderung ab vier Jahren, Kinder ab zehn Jahren dürfen ein Alpaka selbst an der Leine führen.

Was? Geführte Wanderungen für Gruppen bis maximal sechs Personen

Wo? Im Krumpenloch 1, 78112 St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis)

Kontakt: p.saeger@gmx.de

Kosten: 20 Euro pro Person

Besonders bei schönem Wetter sind Alpakawanderungen ein perfekter Ausflug für die ganze Familie. Foto: pixabay/kasjanf

Alpakahof Schöndienst

Neben Wanderungen für die ganze Familie gibt es auf dem Alpakahof Schöndienst auch eine Tour der besonderen Art: Bei einer Weinwanderung werden in Begleitung der Tiere verschiedene Weine aus der Region und aus Südamerika verkostet.

Was? Alpaka-Wanderungen mit und ohne Weinbegleitung, Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede

Wo? Alpakahof Schöndienst, Pfohrener Str. 3, 78183 Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis)

Kontakt: info@alpakahofschoendienst.com, 01511/64 70 977, www.alpakahofschoendienst.com

Kosten: Je nach Gruppengröße

Bauernhof Mühle

Die Familie Kiefer vom Mühlenhof in Brigachtal bietet zu allen Jahreszeiten Alpakawanderungen an. Auf dem Hof leben neben den rund 70 Alpakas auch Pferde, Kühe, Lamas und etwa 400 Hühner. In der Adventszeit gibt es einen hauseigenen Weihnachtsmarkt mit vielen Alpaka-Produkten aus Peru und eigener Wolle.

Was? Wanderungen und Kindergeburtstage mit Alpakas

Wo? Bauernhof Mühle, Bondelstraße 28, 78086 Brigachtal (Schwarzwald-Baar-Kreis)

Kontakt: bauernhofmuehle@gmail.com, 0151/46 13 5253, www.bauernhofmuehle.de

Kosten: Zweistündige Wanderung ab 30 Euro

Alpakahof Magic

Bei dem Alpakahof Magic in Dornhan warten acht flauschige Weggefährten. Alpakawanderungen finden immer mittwochs ab 19 Uhr sowie am Wochenende statt. Teilnehmen dürfen auch Personen, die kein Alpaka führen möchten.

Was? Alpakawanderungen

Wo? Alpakahof Magic, Dürrenmettstetter Stra. 1, 72175 Dornhan (Kreis Rottweil)

Kontakt: info@alpaka-magic.de, 07455/33 55 93, www.alpaka-magic.de

Kosten: Pro Person ab zwölf Jahren 25 Euro, zwischen acht und zwölf Jahren 30 Euro

Schwabenhof

Der Schwabenhof ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen in Schramberg, dort werden auch Alpakawanderungen angeboten. Rund um den Schwabenhof gibt es zudem einen Spielplatz, Grillmöglichkeiten und einen kleinen Badesee mit Liegestühlen.

Was? Alpakawanderungen, Alpaka-Streichelzoo

Wo? Schwabenhof, Schwabenhof 12, 78713 Schramberg (Kreis Rottweil)

Kontakt: info@ferienwohnungen-schwabenhof.de, 07422/23 253, www.ferienwohnungen-schwabenhof.de

Kosten: Auf Anfrage

Aura Alpakas

Eine Wanderung durch das idyllische Starzeltal ist in Rangendingen auch mit tierischer Begleitung möglich. Egal ob Privat-Tour, eine Mini-Tour über das Gelände oder eine mehrstündige Trekking-Tour: Beim Aura-Hof in Rangendingen können die Besucher die Tiere in ihrem eigenen Tempo kennenlernen. Seit 2025 kann man an heißen Tagen auch eine gemeinsame Abkühlung im Bach zur Tour hinzubuchen.

Was? Verschiedene Alpakawanderungen

Wo? Aura-Hof, Starzelstraße 46, 72414 Rangendingen (Zollernalbkreis)

Kontakt: rohrer-rangendingen@gmx.de, 0173/32 89 259, www.aura-alpakas.de

Kosten: Ab 20 Euro pro Alpaka

Erlebniswanderungen im Ried

Eine gemeinsame Tour über Felder, durch Wälder und vorbei an Bächen bieten die Erlebniswanderungen im Ried. Neben Alpakas sind bei den Wanderungen auch Esel mit dabei. Die Länge der Wanderung ist variabel.

Was? Wanderungen mit Alpakas und Eseln, Kindergeburtstage, Teambuilding-Events

Wo? Erlebniswanderungen im Ried, 72351 Geislingen (Zollernalbkreis)

Kontakt: info@ried-erlebniswanderungen.de, 01511/40 81 360, www.ried-erlebniswanderungen.de

Kosten: Ab 25 Euro pro Person

Alpakahof Zollernalb

Alpakas hautnah erleben können Groß und Klein auch bei einer gemeinsamen Wanderung durch das Killertal. Rund 30 Alpakas züchtet Mihaela Acker mit ihrer Familie auf dem Alpakahof Zollernalb in Burladingen.

Was? Alpakawanderungen

Wo? Alpakahof Zollernalb, 72393 Burladingen-Ringingen

Kontakt: Alpakahof-Zollernalb@outlook.com, 07475/42 93, www.alpakahof-zollernalb.de

Kosten: Auf Anfrage

Alpakas vom Steinachtal

Alpakaführerscheine können Kinder bei den „Alpakas vom Steinachtal“ ablegen. Geführte Wanderungen in tierischer Begleitung durch das Steinachtal gibt es für die ganze Familie. Zudem gibt es wissenswertes über die gutmütigen Tiere zu erfahren.

Was? Alpakawanderungen, Alpakaführerscheine und Fotoshootings

Wo? Kellerstraße 21, 72160 Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt)

Kontakt: giampietrielke@gmx.de, 0176/57 82 13 83, www.alpakasvomsteinachtal.de

Kosten: Kinder unter zwölf Jahren 15 Euro, ab zwölf Jahren 25 Euro

Alpakahof Beinberg

Mehr als 80 flauschige Alpakas mümmeln auf dem familiengeführten Alpakahof Beinberg auf den Höhen des Nagoldtals. Jeden Freitag und vierwöchig auch samstags finden geführte Touren statt. Montags bis donnerstags stehen die Begleiter für Feierabendspaziergänge bereit. Nach einer kurzen Einführung bekommt jeder Teilnehmer ein Alpaka an die Hand und schon kann es losgehen.

Was? Geführte Touren, Feierabendspaziergänge und Schulausflüge

Wo? Alpakahof Beinberg, Bergstraße 17, 75378 Bad Liebenzell-Beinberg (Kreis Calw)

Kontakt: jule.melter@bypaka.de, 07052/92 0810, 0152/36 88 93 06, www.bypaka.de

Kosten: Geführte Tour 28 Euro pro Person, Feierabendspaziergänge 24 Euro pro Alpaka

Heidis Alpakaparadies

Neben tiergestützer Therapie und Kindergeburtstagen können Alpaka-Liebhaber in „Heidis Alpakaparadies“ in Bad Liebenzell die faszinierenden Tiere auch auf einer gemeinsamen Wanderung kennenlernen. Die Route führt über sonnige Wege und Pfade durch den Wald. Im Anschluss gibt es einen kleinen Snack und einen Abstecher zu den Alpakastuten und -fohlen.

Was? Tiergestützte Therapie, Kindergeburtstage und Wanderungen mit Alpakas

Wo? Heidis Alpakaparadies, Calmbacher Straße 12, 75378 Bad Liebenzell-Zainen (Kreis Calw)

Kontakt: kontakt@heidisalpakaparadies.de, 0176/56 98 96 33, www.heidisalpakaparadies.de

Kosten: Wanderungen 30 Euro pro Alpaka