Tierisch gut drauf: Nachwuchs bei den Wasserbüffeln in Pfohren

Die Beweidung im Michelbrunnengraben hilft beim Artenschutz. Hier sollen sich seltene Arten ansiedeln. Das Ganze ist Teil des Naturschutzgroßprojektes Baar.

Voller Übermut flitzt das Wasserbüffelkalb über die Weide. Das erst drei Wochen alte Jungtier ist der neue Mittelpunkt der Herde im Michelbrunnengraben nordöstlich von Pfohren. Doch Mutter und ihre beiden Artgenossinnen sind mehr als nur Weidetiere, sie helfen als Landschaftspflegerinnen dabei, wertvollen Lebensraum für gefährdete Arten herzustellen. „Vorbild war für uns das Beweidungsprojekt in Bad Dürrheim“, berichtet Thomas Kring, Projektleiter beim Naturschutzgroßprojekt Baar. Seit etwa zehn Jahren helfen dort asiatische Wasserbüffel bei der Landschaftspflege.

Ziel ist es, so erklärt Thomas Kring, mit der Beweidung Lebensräume zu schaffen, in denen sich Tier-und Pflanzarten ansiedeln, die durch die aktuelle Bewirtschaftung verdrängt wurden. Die schonende Beweidung soll eine Landschaft mit Feuchtbereichen, Offenflächen und Flachufern entstehen lassen, die besonders bodenbrütende Vogelarten anzieht. „Die Büffel fressen stark an einer Stelle, gehen in den Bach rein oder suhlen sich im angelegten Wasserloch. Diese unterschiedlichen Strukturen schaffen Lebensraum für vielerlei Arten“, so der Projektleiter.

Franz Fehrenbacher, Senior der Landwirtfamilie Fehrenbacher mit Gerhard Feucht und Thomas Kring in Pfohren. „Die Viecher sind gut drauf und können zwischen 40 und 50 Kilometer schnell werden“, so drückt Fehrenbacher seine Faszination für die Wasserbüffel aus. Foto: Nadja Varsani

Krings besonderer Schützling ist das vom Aussterben bedrohte Braunkehlchen. „Bis vor zehn Jahren hatten wir hier im Mittelbrunnengraben noch etwa zehn Reviere. In den vergangenen Jahren gab es dagegen keines mehr“, sagt er. Als Ursachen nennt er mehrere Faktoren. Die Flächen seien entweder intensiv genutzt und zweimal jährlich gemäht worden oder weitgehend sich selbst überlassen geblieben, wodurch die Vegetation zu dicht geworden sei.

Der Dung lockt Braunkehlchen

Auch der Dung der Tiere sei vorteilhaft für das Braunkehlchen, denn er zieht Insekten an, die dem anspruchsvollen Vogel als Nahrungsgrundlage dienen. Nun hofft Kring, dass vom benachbarten Naturschutzgebiet Birken-Mittelmeß, das 45 Reviere umfasst, Braunkehlchen übersiedeln. Und auch weitere Arten profitieren. So nennt er den blauschimmernden Feuerfalter, einen seltenen Schmetterling, als eine weitere Zielart des Projekts.

Nicht nur den Tieren kommt der Wandel der Kulturlandschaft zugute. Gleichzeitig gewinnt die Bevölkerung einen attraktiven Naherholungsraum. Getragen wird das Projekt vom Regierungspräsidium Freiburg, der Ortschaft Pfohren und dem Landwirtschaftsbetrieb Leimgrabenhof, der die Pflege der Wasserbüffel verantwortet.

Sie rücken ins Blickfeld der Menschen

Die Tiere sind ein Hingucker, mehrfach bleiben Spaziergänger stehen und beobachten interessiert das Treiben auf der Weide. Neugierig strecken die Wasserbüffel ihre Nasen in Richtung der Besucher. „Die Tiere helfen auch dabei, das Bewusstsein der Bevölkerung wieder etwas mehr in Richtung Naturschutz zu lenken“, sagt Gerhard Feucht, der als Ortsvorsteher von Pfohren maßgeblich in den Abstimmungen für das Projekt involviert war.

Infotafeln für mehr Sichtbarkeit

Für mehr Sichtbarkeit des Projekts sollen in der Zukunft Informationstafeln installiert werden, die die Inhalte für die Bevölkerung sichtbar machen. „Wir freuen uns, dass hier ein gefördertes Naturschutzprojekt umgesetzt wird. Ohne diese finanzielle Unterstützung wären Kommunen überfordert, entsprechende Flächen in dieser Qualität aufzubereiten und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, so Gerhard Feucht.

Für Tiere und Pflanzen

Das Naturschutzgroßprojekt Baar

zählt zu etwa 20 bundesweit geförderten Projekten zum Schutz besonders wertvoller Natur- und Kulturlandschaften. In 17 Fördergebieten zwischen Königsfeld, Blumberg und Geisingen werden Lebensräume erhalten, aufgewertet und miteinander vernetzt. So können Tier- und Pflanzenarten neue Lebensräume erschließen, von denen sie verdrängt wurden oder wegen des Klimawandels schwierige Bedingungen vorfinden. Das Projekt startete 2013, die Umsetzung läuft seit 2017.