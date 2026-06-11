Tierisch gut drauf: Nachwuchs bei den Wasserbüffeln in Pfohren

Die Beweidung im Michelbrunnengraben hilft beim Artenschutz. Hier sollen sich seltene Arten ansiedeln. Das Ganze ist Teil des Naturschutzgroßprojektes Baar.
Voller Übermut flitzt das Wasserbüffelkalb über die Weide. Das erst drei Wochen alte Jungtier ist der neue Mittelpunkt der Herde im Michelbrunnengraben nordöstlich von Pfohren. Doch Mutter und ihre beiden Artgenossinnen sind mehr als nur Weidetiere, sie helfen als Landschaftspflegerinnen dabei, wertvollen Lebensraum für gefährdete Arten herzustellen. „Vorbild war für uns das Beweidungsprojekt in Bad Dürrheim“, berichtet Thomas Kring, Projektleiter beim Naturschutzgroßprojekt Baar. Seit etwa zehn Jahren helfen dort asiatische Wasserbüffel bei der Landschaftspflege.