Tierheim Schramberg Böllerverbot war für Tiere ein Segen

Darauf hoffen Di Simio und sein Team beispielsweise auch bei Garry und Grisu. Die beiden Katerbrüder sind in einem leerstehenden Haus aufgewachsen und haben, als die Milch der Mama knapp wurde, bei den Nachbarn um Futter und Einlass gebettelt. Nun tapsen sie im Tierheim am Paradieshof umher und suchen eine neue Familie. "Bekommen die beiden Hübschen einen gefüllten Napf und ein warmes Bettchen, verlieren sie bestimmt schnell ihre Schüchternheit", heißt es vom Tierschutzverein – in der Hoffnung, dass sich bald eine neue Familie für die sechs Monate alten Kater findet.

Teils bis zu 60 Katzen

Insgesamt könne das Schramberger Tierheim derzeit ungefähr 30 Katzen wie Garry und Grisu aufnehmen. "Das ist aber auch immer stark abhängig von den Tieren selbst und davon, wie sie sich miteinander verstehen. Im Herbst hatten wir teilweise bis zu 60 Katzen, darunter waren aber auch mehrere sehr junge Katzen, die mit ihrer Mutter zu uns kamen. Da sind wir dann auch an unserer Grenze gekommen" erinnert er sich. Damals habe nicht nur die Frage nach dem Platz eine große Rolle gespielt. Eher die personelle Frage sei ein limitierender Faktor gewesen. Denn nach den Tieren müsse täglich geschaut werden, manche seien auf intensive Pflege angewiesen, weil sie Medikamente brauchen.

Keine Weihnachts-"Rückläufer"

Ein wiederkehrendes Klischee sei, dass zu Weihnachten verschenkte, aber dann ungewollte Tiere bei Jahresbeginn die Heime überfüllen. In Schramberg seien solche "Rückläufer" kein Thema. "Zum Glück ist es bei uns nicht so. Allerdings versuchen wir das auch zu vermeiden, indem wir vorher mit den Interessenten intensive Gespräche führen und auch vor Ort schauen, ob wirklich langfristiges Interesse an einem Haustier besteht", erklärt Di Simio. Dann werde meist deutlich, woher der Wunsch nach einem Tier kommt. Dennoch könne er sich gut vorstellen, dass die Situation in anderen Tierheimen anders aussieht.

Lesen Sie auch: Immer mehr herrenlose Tiere

Und wie hat sich die Pandemie und die Maßnahmen dagegen auf die Nachfrage nach Haustieren ausgewirkt? "Zuletzt war es bei uns eher ruhig. Wir konnten generell in der Corona-Zeit nicht feststellen, dass das Interesse vor allem an Katzen und Hunden besonders gestiegen ist", sagt Claudio Di Simio. Bei Hasen hingegen sehe das anders aus, diese seien in jüngster Zeit bei Familien mehr gefragt gewesen.

Zeit ist da, Geld aber nicht

Die Menschen hätten nun zwar häufig mehr Zeit. Zu hinterfragen sei aber natürlich stets, wie das in Zukunft aussehe. "Ich glaube, dass der Kostenfaktor auch eine wichtige Rolle spielt. Durch Corona und eine dadurch vielleicht unsichere Situation im Beruf werden die Menschen gerade eher hinsichtlich einer Haustier-Anschaffung abgeschreckt", schätzt er.

Nicht nur die finanzielle Situation und die Zeit spielen eine wichtige Rolle, sondern auch die Vermittlung im Allgemeinen. Diese gestaltet sich durch die Pandemie ebenfalls schwieriger als zuvor. "Auch wir mussten ein Hygienekonzept schaffen. Die Leute können ja nicht mehr einfach so hier vorbeikommen, sondern müssen zuerst telefonisch einen Termin vereinbaren." Dennoch sei die Situation im Schramberger Tierheim bislang gut gemeistert worden – trotz teils großem finanziellem Druck.

Tiere sterben durch Silvester-Schock

Bei den ganzen Schwierigkeiten und Einschränkungen, die Corona mit sich bringt, habe die Situation allerdings kürzlich auch etwas Gutes für die Tiere gebracht: Das Verbot des Feuerwerkskörperverkaufs und die damit einhergehende Einschränkung in der Silvesternacht, Raketen abzufeuern. "Das war wirklich ein Glücksfall für die Tiere und da spreche ich nicht nur von den Haus- und Heimtieren, sondern auch von Wildtieren", sagt Di Simio.

Die Silvesternacht sei für die meisten Tiere im Normalfall ein traumatisches Erlebnis. "In den vergangenen Jahren ist immer mindestens ein entlaufener Hund gemeldet worden." Dies sei auch verständlich. "Nichts, was mit Silvester zu tun hat, kommt in der Natur vor", so der Vereinsvorsitzende. Weil die Wildtiere zur Winterzeit auch häufig weniger Nahrung finden und geschwächt sind, käme es durchaus vor, dass sie den Schock der Silvesternacht nicht überleben. Aus seinem direkten Umfeld seien ihm auch Pferde- und Ziegenbesitzer bekannt, die die Silvesternacht jedes Jahr bei ihren Tieren im Stall verbringen aus Angst, es könnte diesen sonst etwas passieren.

"Aus Tierschutzsicht und für die Umwelt ist das Böllerverbot zu Silvester natürlich auch für die Zukunft wünschenswert. Dennoch verstehe ich, dass das Feuerwerk für viele in der Silvesternacht einfach dazu gehört und zu einer Art Tradition geworden ist", zeigt sich Di Simio zum Abschluss verständnisvoll.

Info: Höfe gesucht

"Wir suchen immer mal Bauernhöfe, auf denen unsere verwilderten Katzen unterkommen dürfen", informierte kürzlich der Tierschutzverein Schramberg. Oft seien es Katzen, die sich nicht mehr an Menschenhand gewöhnen lassen und eingesperrt sehr unglücklich sich. "Können sie sich frei bewegen, finden sie manchmal sogar Vertrauen und werden zutraulich. Wichtig wäre für die Eingewöhnungszeit ein ausbruchsicherer Stall, Scheune oder sonstiger Raum." Alle Katzen seien kastriert. Hofbesitzer können sich beim Tierschutzverein Schramberg unter der Telefonnummer 07422/244 60 32 melden.