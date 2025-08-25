Tierheim Rottweil warnt: Straßenhunde verringern Chancen für Hunde aus dem eigenen Land

Straßenhunde aus dem Ausland sind bei werdenden Hundebesitzern beliebt. Doch das Tierheim in Rottweil sieht dabei Risiken für die Vierbeiner in unserer Region.
Bei einem Spaziergang kommt der Nachbar mit einem neuen Hund entgegen. Mit einem Strahlen im Gesicht erzählt er, dass er den Straßenhund aus Rumänien gerettet hat. Das ist zwar nur ein fiktives Szenario, kommt in Deutschland aber immer häufiger vor. Doch was passiert mit den hilfsbedürftigen Hunden in Deutschland? Bekommen sie weniger Chancen auf ein liebevolles Zuhause? Unsere Redaktion erkundete sich beim Tierheim in Rottweil.