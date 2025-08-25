Tierheim Rottweil warnt: Straßenhunde verringern Chancen für Hunde aus dem eigenen Land

Straßenhunde aus dem Ausland sind bei werdenden Hundebesitzern beliebt. Doch das Tierheim in Rottweil sieht dabei Risiken für die Vierbeiner in unserer Region.

Bei einem Spaziergang kommt der Nachbar mit einem neuen Hund entgegen. Mit einem Strahlen im Gesicht erzählt er, dass er den Straßenhund aus Rumänien gerettet hat. Das ist zwar nur ein fiktives Szenario, kommt in Deutschland aber immer häufiger vor. Doch was passiert mit den hilfsbedürftigen Hunden in Deutschland? Bekommen sie weniger Chancen auf ein liebevolles Zuhause? Unsere Redaktion erkundete sich beim Tierheim in Rottweil.

Die stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins Rottweil und des Tierheims, Katharina Ott, berichtet, dass es keine Statistik gebe, die zeige, ob durch die Adoption von Tieren aus dem Ausland weniger Hunde aus Tierheimen aus der Region gerettet werden. Daher könne sie dazu keine Aussage treffen. Dennoch hat sie eine klare Meinung.

Tierheime in Deutschland seien voll belegt

Es sei ein Fakt, dass die Tierheime hier voll belegt seien. Daher appelliert sie, grundsätzlich erst in städtischen Tierheimen nachzufragen, bevor ein Tier aus dem Ausland aufgenommen wird.

Vor Ort könnten Interessierte den Hund bereits über mehrere Termine kennenlernen, zum Beispiel bei gemeinsamen Spaziergängen, so die Expertin. So könnte geschaut werden, ob das Tier und der neue Besitzer harmonieren. Damit werde das Risiko einer Abgabe reduziert. Denn: Mit der Einreise von Straßenhunden aus dem Ausland komme es auch zur vermehrten Abgabe dieser in deutschen Tierheimen, wenn der Halter beispielsweise überfordert mit dem Tier sei oder andere Vorstellungen habe.

Meist keine Lösung von Tierschutzorganisationen

„Leider gibt es auch Tierschutzvereine, die Hunde aus dem Ausland vermitteln. Jedoch haben diese meist keine Lösung für den Fall, wenn Hund und Halter nicht harmonieren“, so Ott. „Jeder Hund aus dem Ausland verringert die Chance von Zuflucht, Fürsorge, medizinische Versorgung und auf ein liebevolles Zuhause für einen Hund aus dem eigenen Land.“

Keine Genehmigung für Aufnahme der Tiere

Doch die Aufnahme von Hunden aus dem Ausland ist im Rottweiler Tierheim auch gar nicht so einfach, berichtet die stellvertretende Vorsitzende. „Zuallererst haben wir keine rechtliche Genehmigung, um Hunde aus dem Ausland aufzunehmen und weiter zu vermitteln“, erläutert sie.

Eine Ausnahme bestehe, wenn die Polizei Tiere aus Tier-Transportern beschlagnahme und die Hunde vorübergehend eine Unterkunft bräuchten. „Dann sind wir als Tierheim zur Stelle und unterstützen.“

Straßenhunde seien oft vor Ort besser aufgehoben

„Viele Menschen glauben, dass Sie mit der Rettung von Straßenhunden, insbesondere im Ausland, etwas Gutes tun. Dem können wir jedoch nicht zu 100 Prozent zustimmen“, heißt es weiter. Denn: Grundsätzlich sollten aus Katharina Otts Sicht erstmal die Tiere im eigenen Land gerettet werden. „Viele verschließen hier die Augen und sehen die Problematik im eigenen Land leider nicht.“

Und: „Manche Hunde sind im Ausland vor Ort besser aufgehoben als in Deutschland. So seltsam wie das klingt, ist es jedoch die Wahrheit. Dazu muss aber die Versorgung für Pflege, Futter und Medizin vor Ort ausreichend gegeben sein“, gibt Ott am Schluss zu bedenken.