Tierheim Lörrach-Hauingen: 24 Stunden am Tag für die Tiere da

Im Tierheim Hauingen warten die Katzen Monte und Milka, Mutter und Tochter, sowie ihre acht Jungen auf ein neues zu Hause. Ebenso Hunde, Katzen und Hasen.
Das Tierheim des Tierschutzvereins Lörrach liegt am Waldrand bei Hauingen. Aktuell wird gebaut (wir berichteten): Direkt am Katzenhaus schließt sich der Rohbau für das neue Hundehaus mit 35 Zwingern und zwei Wohnungen an. Bis es fertig ist, leben die Hunde in Containern mit Freilaufgehege. Am Entstehen ist auch ein neues Gebäude für Verwaltung und Personal. Zum Tierheim gehört außerdem ein Stall für Kleintiere wie Hasen, Meerschweinchen, Ziegen.