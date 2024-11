Tierheim in Rottweil: Man muss die Tiere vor den Menschen schützen

Tierheim in Rottweil

1 Viele Katzen suchen ein neues Zuhause. Ihre Betreuung im Tierheim wird zunehmend teurer. Foto: Müller

Rund um den Tierschutzverein und das Tierheim in Rottweil schlagen die Wogen hoch. Unsere Leserin Petra Merz aus Wellendingen hat eine klare Meinung zur Arbeit im Tierheim und den Reaktionen der Bürgermeister zur Finanzierung.









Die Leserbriefschreiberin hat insofern recht, dass die Arbeit im Tierheim und in den Tierheimen allgemein mehr Wertschätzung erfahren muss. Das gleiche gilt auch für die Helfer an der Front. Streichelstunden sind ein Teil der Arbeit und gehören als „kleines“ Zahnrad in das Gesamte.