Tierheim in Rheinfelden: Warum das Tierheim aus allen Nähten platzt

Beschluss im Hauptausschuss: Grenzach-Wyhlen beteiligt sich am Erweiterungsbau des Rheinfelder Tierheims mit 160 000 Euro.
Tiere sind Seelentröster. Doch nicht jeder Mensch ist für die Haltung von Tieren geeignet. Diese Erkenntnis brachten Hannelore Nuss von Sabine Warda vom Tierschutzverein Rheinfelden eindrücklich mit in die Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats. Eigentlich sollten sie nur die Pläne für die Erweiterung des vom Verein getragenen Tierheims berichten; doch die Hintergründe des Bedarfs sind zum Teil nichts für schwache Gemüter.