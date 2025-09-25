Tierheim in Rheinfelden: Warum das Tierheim aus allen Nähten platzt

Tiere sind Seelentröster. Doch nicht jeder Mensch ist für die Haltung von Tieren geeignet. Diese Erkenntnis brachten Hannelore Nuss von Sabine Warda vom Tierschutzverein Rheinfelden eindrücklich mit in die Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats. Eigentlich sollten sie nur die Pläne für die Erweiterung des vom Verein getragenen Tierheims berichten; doch die Hintergründe des Bedarfs sind zum Teil nichts für schwache Gemüter.

Das eigentliche Präsentationsvorhaben war schnell erledigt: Das 20 Jahre alte Tierheim muss erweitert und modernisiert werden. Warum das die Gemeinde Grenzach-Wyhlen betrifft? Es gehört zu den kommunalen Pflichtaufgaben, dass Fundtiere aufgenommen werden müssen und eingezogene Tiere untergebracht werden.

Der ehrenamtlich geführte Verein übernimmt diese Aufgaben für die Gemeinden Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt sowie die Stadt Rheinfelden, welche alle drei nach einem Schlüssel sich an den Kosten von rund 1,8 Millionen Euro beteiligen. Auf die Doppelgemeinde kommt daher der Betrag von 160 000 Euro zu. Im Gegenzug verpflichtet sich der Verein, die Tieraufnahme zu übernehmen. Dies wurde einstimmig so vom Gremium verabschiedet.

Die Überbelegung mit Tieren ist an der Tagesordnung

Derzeit hat das Tierheim Platz für 30 Katzen, zehn Hunde und einen Quarantäne-Platz. Durch den Neubau und nach erfolgter Sanierung des Bestandsgebäudes sollen dann 50 Katzen und 14 Hunde Platz finden. Die notwendige Quarantäne-Fläche für neu aufgenommene Tiere umfasst dann zwölf Plätze. Hier müsse oft improvisiert werden, wenn wöchentlich bis zu einem halben Duzend Tiere abgegeben werden. Zudem werden dringend benötigte Lagerräume, eine Futterküche sowie ein Wasch- und Pausenraum geschaffen. Zum Unterhalt zahlt die Gemeinde je Einwohner jährlich einen Zuschuss von 50 Cent je Einwohner. Rund 8000 Euro muss der Verein monatlich für Tierarztkosten aus Spenden bezahlen.

Immer mehr Besitzer sind überfordert mit den Tieren

Ordnungsamtsleiterin Sonja Nabbefeld bestätigte die Problematik im Tagesgeschäft: „Der Klassiker ist der Fundhund, der plötzlich im Büro abgegeben wird.“ Noch schwieriger sei es, verhaltensauffällige oder beschlagnahmte Tiere fachgerecht unterzubringen. Zum Teil müsse bis Freiburg telefoniert werden für eine Lösung. Hannelore Nuss attestierte der Gemeinde eine nicht selbstverständliche gute Zusammenarbeit. Digitale Vermittlungsplattformen stehen in Konkurrenz zum Tierheim, welches aber auch eine Halterprüfung unternehme zum Schutz von Mensch und Tier. Ein Problem sei die Häufung abgegebener Tiere, die zu therapeutischen Zwecken ihren Haltern empfohlen wurden, welche dann damit überfordert waren.

Kastrationspflicht würde helfen, ist aber umständlich

Viel Lob gab es für das Engagement durch die Fraktionen. „Unser Engagement ist alternativlos“, stellte Annette Grether (Grüne) klar. Ulrike Ebi-Kuhn (CDU) erkundigte sich, weshalb es nicht immer zu einer Vermittlung käme. „Eine Freigängerkatze können wir nicht einfach an Menschen in Nähe eine starkbefahrene Straße vergeben“, warb Nuss um Verständnis. Leon Intveen (SPD) erkundigte sich nach der Empfehlung zur kommunalen Kastrationspflicht. „Hier haben wir eine umfangreiche Dokumentation zu erfüllen. Wenn dies einfacher wird, werden wir noch einmal auf die Kommunen zugehen.“ Als Beispiel nannte Nuss einen Landwirt, dessen Katze inzwischen fünf Mal geworfen habe und dieser dann lieber die Jungen ertränke, als eine Kastration in Erwägung zu ziehen. „Wie immer ist der Mensch das eigentliche Problem“, brachte es Felix Düster auf den Punkt.