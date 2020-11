Tierheim im Zollernalbkreis Immer mehr herrenlose Tiere

Was die durchschnittliche Verweildauer der Tiere angeht: Fundhunde waren durchschnittlich 3,5 Tage, Fundkatzen dagegen 57 Tage im Tierheim. Insgesamt wurden Fundtiere an 16 .273 Tagen im Tierheim für die Gemeinden untergebracht. Hunde wurden an 214 Tagen, Katzen an 13 .17 Tagen und Kleintiere an 2942 Tagen für die Gemeinden versorgt.

Für die Unterbringung der Fundtiere sind Kosten in Höhe von 104.922 Euro angefallen. Die Kosten für notwendige Medikamente und Impfungen betrugen 10.991 Euro. Dies ergibt einen Gesamtbetrag von 115 .913 Euro für das Jahr 2019, der für die Fundtiere im Zollernalbkreis ausgegeben wurde.