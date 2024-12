Tierhandlung zieht weg: Zoolädle kehrt Epfendorf den Rücken

Im September hat das Zoolädle an der Epfendorfer Ortsdurchfahrt noch Einjähriges gefeiert, am Wochenende wird es schließen. Inhaber Steffen Schortz hat nach etlichen Ungereimtheiten genug von diesem Standort. Und er hat bereits ein neues Domizil für sein Zoolädle gefunden – in Sulz.