Die Stadtverwaltung und der Handels- und Gewerbeverein (HGV) statten der neuen Tierhandlung in Sulz einen Besuch ab. Der Fokus liegt – neben Tierfutter und -zubehör – vor allem auf Fischen.

„Selbst der Bürgermeister hat Fische“, gesteht Jens Keucher, als er ins Sulzer „Zoolädle“ eintritt – die Tierhandlung, die im März in der Freudenstädter Straße 1 eröffnete.

Und zwar Skalari, Segelflosser. Das sind Süßwasserfische aus der Familie der Buntbarsche, die ursprünglich in Südamerika beheimatet sind.

Lesen Sie auch

Der Laden kommt an

Jahrelang habe es in Sulz keine Tierhandlung mehr gegeben, nun ist es endlich wieder so weit, freut sich das Stadtoberhaupt. „Ich bin immer ins Fachgeschäft als in die Tierabteilung des Baumarktes gegangen“, erklärt er.

Fische in kräftigen Farben schwimmen umher. Foto: Schneider

Und ist bei Steffen Schortz damit an der richtigen Adresse. Von Tierfutter über Spielzeug und sonstiges Zubehöre ist hier alles zu haben. Und wer sich für Fische interessiert, wird sich hier sowieso wohlfühlen. „Meine Kunden kommen mittlerweile selbst von Balingen her“, skizziert Schortz das Einzugsgebiet.

„Ich bin super zufrieden“

Denn mit dem Fokus auf Aquarien, Teich- und Zierfische sei er gut aufgestellt. Darüber hinaus hat er auch Hamster, Meerschweinchen und Wellensittiche im Laden. „Und das Tier, das in der Evolution steckengeblieben ist“, meint er und deutet auf einen der Glaskästen. Dort befindet sich ein Axolotl, ein aus Mexiko stammendes Amphib, das abgetrennte Körperteile wieder nachwachsen lassen kann.

„Fast so bunt wie Konfetti“, befindet Birgit Stiehle. Foto: Schneider

Einem Großteil der Bevölkerung hat der 52-Jährige sich und sein Sortiment schon bei „Sulz blüht“ vorstellen können. „Beim verkaufsoffenen Sonntag war ich super zufrieden“, blickt er zurück. Im Vergleich zu seinem früheren Standort in Epfendorf habe er zwar weniger Raum – aus Platzgründen habe er jetzt keinen Online-Shop mehr, weil ihm die Lagerfläche fehle.

Süß- oder Salzwasser-Aquarien?

Aber der Kundenstrom sei ein deutlich höherer. „Die Nachfrage ist aber eine andere“, differenziert er. Habe er sonst hauptsächlich mit Hunden und Katzen gehandelt, wolle er hier seine eigentliche Leidenschaft – den Fischen – zum Durchbruch verhelfen.

Und vertieft sich sogleich mit Keucher in eine Expertengespräch über die Spezifika von Süß- und Salzwasser-Aquarien. Gut beraten nimmt dieser beim Hinausgehen das „Teich-Handbuch“ als Lektüre für zuhause mit.

Zwei Experten beim Fachsimpeln: Steffen Schortz (links) und Jens Keucher. Foto: Schneider

„Für uns ist es wichtig, dass leerstehende Geschäfte wieder belebt werden“, freut sich der Bürgermeister über die Neueröffnung.

Wobei nicht nur Tierliebhaber ihren Weg ins „Zoolädle“ finden, sondern auch Paketempfänger. Denn Schortz betreibt ebenso einen DPD- und GLS-Paket-Shop.