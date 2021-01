Tierhaltung in Rottweil Zirkus wehrt sich gegen Peta-Vorwürfe

"Die Familie Bügler ist eine von vielen Zirkus-Familien, die das Ganze schon viele Generationen betreibt. Wieso sind sie auf Spenden angewiesen? Weil sie durch alle Raster der Hilfen fallen, aber kein Geld verdienen können ohne Auftritte", schreibt etwa Larissa R. Eine andere Nutzerin äußert sich zur Situation: "Für die Familie Bügler gehören alle Tiere mit zur Familie und werden auch als solche behandelt! Gerade in solchen Zeiten sollte man sich gegenseitig unterstützen und nicht mit Vorwürfen um sich werfen."

Claudia E. betont, sie hat selbst erlebt und gesehen, dass "es den Tieren gut geht, kein Tier gezwungen wird und sie sehr liebevoll behandelt werden". Tiere gebe man nicht her, nur weil schwierige Zeiten seien, findet sie. "Tierschutz hin oder her, aber das ist die Existenz der Familie!", meint Sabine W.

Moderner Zirkus ohne Tiere?

Einige andere Nutzer wünschen der Familie Bügler zwar viel Durchhaltevermögen in schwierigen Zeiten, sind aber überzeugt, dass zum modernen Zirkus keine Tiere dazugehören. "Ein Zirkus kann auch sehr gut ohne Tiere funktionieren. Außerdem muss jedem Zirkusbesucher klar sein, dass die Tiere oft für ihre Auftritte misshandelt werden", schreibt etwa Mona B.

Eine andere Nutzerin erklärt, ihr tun die Tiere leid: "Stehen seit Wochen auf diesem Hartplatz im Schnee und in der Kälte. Es wäre schon gut, wenn sich für sie was ändern würde. Hab schon gespendet, aber das bringt nicht wirklich viel. Sie haben trotzdem ein Leben, das so nicht für sie vorgesehen war." Andere kommentieren mit "nicht artgerecht", "total aus der Zeit gefallen" oder "Null Toleranz für (Wild)Tiere in der Manege". Diese Äußerungen und die Forderung von Peta will die Zirkusfamilie Bügler nicht unkommentiert lassen, sagt Adriano Bügler. "Unseren Tieren geht es gut", betont er – und lädt vor allem alle Kritiker ein, sich selbst ein Bild von der Situation vor Ort zu machen.

Am Freitagnachmittag stehen die Tiere – 37 sind es insgesamt, darunter Pferde, Kamele, Lamas und Ziegen, – in ihren Boxen im Trockenen. "Es gibt viel Platz, die Boxen sind dick eingestreut, Heu haben wir genug da, und in einer kleinen Manege üben wir mit den Tieren. Wir hoffen, dass wir bald wieder auftreten dürfen", sagt Adriano Bügler. "Auch wir haben uns das mit Corona nicht ausgesucht, es ist eine schwierige Situation, aber wir sorgen für unsere Tiere."

Veterinäramt kontrolliert regelmäßig

Mit Heu- und Futterspenden hätten viele Zirkusfreunde Familie Bügler und "Salto Mortale" unterstützt, berichtet er. Immer wieder kämen auch Menschen vorbei, um sich die Tiere anzuschauen. "Sie bringen Brot und Karotten vorbei", schildert Bügler. Kontrolliert werden die Zustände auch regelmäßig vom Veterinäramt.

Für die 17-köpfige Zirkusfamilie gehören Tiere auf jeden Fall zum Zirkus dazu, erklärt Bügler. "Zirkus ohne Tiere kann sich kein Zirkus nennen, das war über Hunderte von Jahren schon so". Tiere abgeben komme nicht infrage. "Das erste, was wir morgens nach dem Aufwachen machen, ist, dass wir unsere Tiere pflegen. Erst dann sind wir selbst an der Reihe", macht Bügler klar.

Er sagt, dass viele ein falsches Bild haben von dem, wie die Tiere im Zirkus gehalten werden. "Manche denken, dass unsere Tiere draußen über Nacht bleiben. Aber das stimmt nicht. Bei schönem Wetter sind sie bis 15 oder 16 Uhr draußen, dann werden sie wieder reingeholt."