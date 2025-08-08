Tierhaltung in Rottweil: Nach Turbulenzen – die Schafe bleiben am Eckhof

Nach einiger Unruhe und Turbulenzen mit den Behörden bekommt der Schäfer vom Eckhof in Rottweil die „professionelle Tierhaltung“ nun ganz offiziell bescheinigt.
Eigentlich hatte Schäfer Matthias Meerwarth ziemlich die Nase voll. Nach anderthalb Jahren am Eckhof mit seinen 1300 Schafen und einigen Ziegen, mit denen er das Landschaftsschutzgebiet im Eschachtal frei hält, stand er kurz davor, den Bettel hinzuwerfen, denn immer wieder musste er sich mit Beschwerden und Bußgeldbescheiden auseinandersetzen, immer wieder wurde ihm vorgeworfen, die Tiere nicht richtig zu halten und zu pflegen.