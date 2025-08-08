Tierhaltung in Rottweil: Nach Turbulenzen – die Schafe bleiben am Eckhof

Nach einiger Unruhe und Turbulenzen mit den Behörden bekommt der Schäfer vom Eckhof in Rottweil die „professionelle Tierhaltung“ nun ganz offiziell bescheinigt.

Eigentlich hatte Schäfer Matthias Meerwarth ziemlich die Nase voll. Nach anderthalb Jahren am Eckhof mit seinen 1300 Schafen und einigen Ziegen, mit denen er das Landschaftsschutzgebiet im Eschachtal frei hält, stand er kurz davor, den Bettel hinzuwerfen, denn immer wieder musste er sich mit Beschwerden und Bußgeldbescheiden auseinandersetzen, immer wieder wurde ihm vorgeworfen, die Tiere nicht richtig zu halten und zu pflegen.

Nervenaufreibend

„Es hat mir und meiner Familie an den Nerven gezerrt und viele schlaflose Nächte beschert.“ Doch nun kamen zahlreiche Vertreter von Landratsamt, Regierungspräsidium, Schafsgesundheitsdienst, der Rottweiler Stadtverwaltung, dazu Tierärzte und Lokalpolitiker zu seinem Stall, um die Herden zu begutachten. Am Ende bekam Meerwarth bescheinigt, dass er seinen Betrieb professionell führt und es den Tieren gut geht.

Das erleichtere ihn sehr, so der 43-Jährige. Immerhin sei er seit 20 Jahren Wanderschäfer, und erst hier, in Rottweil, habe er ständig Ärger bekommen. Auch deshalb, weil viele Leute einfach nicht wüssten, wie man die Tiere hält. Dass es eben durchaus mal vorkommen könne, dass sie humpeln, wenn ihnen gerade die Klauen geschnitten wurden, oder dass sie als Steppentiere nicht den ganzen Tag Wasser brauchen, auch wenn es heiß ist. Oder dass Lämmer auch tot zur Welt kommen können, insbesondere dann, wenn zuvor die Blauzungenkrankheit in der Herde grassierte.

All das erklärt er immer wieder gerne, wenn man ihn fragt. Und das soll nun auch mit den Behörden so funktionieren. Mehr kommunizieren wolle man, wurde ihm seitens des Landrandsamts versprochen – und damit werden ihm nun, was er hofft, weniger Bußgeldbescheide ins Haus flattern. Man wolle den Konsens mit ihm, so die Behördenvertreter.

Für die Stadt Rottweil ist das besonders wichtig, denn ihr gehört der Eckhof, sie ist zuständig dafür, dass hier nicht alles zuwächst, sondern die landschaftstypischen Wacholderheiden bleiben.

Aussterbender Beruf

Wanderschäfer gibt es kaum noch. Meerwarth ist einer der wenigen, die das noch machen. Was für ihn bedeutet, dass er an 365 Tagen im Jahr für seine Tiere da ist, auch an jedem Wochenende. Dazu brauche es Leidenschaft, stellt er klar, und die Liebe zu den Tieren.

Wer sich davon ein Bild machen möchte, kann das am Eckhof tun, manchmal auch oberhalb von Lauffen oder in Mühlhausen bei Villingen, wo er mit seinen Schafen ebenfalls die Landschaft frei hält und nebenbei auch noch dafür sorgt, dass der Boden auf ganz natürliche Weise gedüngt wird.

Heinz-Joachim Adam, Chef des Gesundheitsamts, stellte dies kurz klar: „Schafherden sind existenziell für Landschaftspflege und Naturschutz. Artenreiche Wiesen mit Kräutern und Blumen sind kein Zufallsprodukt der Natur, sondern menschen- und tiergemacht.“ Die Schafe verhinderten Versteppung und Verbuschung, „sie leisten auch einen enormen Beitrag zur Artenvielfalt. Die Wanderschäferei spielt dabei eine herausragende Rolle.“

Nun werden also die Schafe weiterhin am Eckhof weiden, zusammen mit den Ziegen, von denen manche Glöckchen um den Hals tragen – ein nützliches Idyll. ﻿