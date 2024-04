Hunde gelten als des Menschen bester Freund: Und was gibt es Besseres, als gemeinsam mit dem treuen vierbeinigen Gefährten neue Orte zu erkunden? Im Schwarzwald gibt es zahlreiche Attraktionen, bei denen Hunde erlaubt sind – hier stellen wir eine Auswahl davon vor.

Der Schwarzwald bietet malerische Landschaften, weitreichende Ausblicke und und beeindruckende Sehenswürdigkeiten – und bei vielen dieser Ausflugsziele sind auch Hunde gerngesehen.

Nachfolgend eine Auswahl an Ausflugstipps.

Lesen Sie auch

Uferwanderung mit Seeblick

Der Titisee gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen im Schwarzwald – und ist auch für einen Ausflug mit Hund ideal geeignet. Der Bruggerwaldsteig mit Start am Kurhaus Titisee führt direkt am Ufer entlang und bietet atemberaubende Ausblicke auf den See und die umliegende Natur. Vor oder nach der Wanderung ist auch eine Abkühlung möglich – den auch für Hunde ist das Baden im Titisee erlaubt.

Das Baden im Titisee ist auch für Hunde erlaubt. Foto: Birgit-Cathrin Duval

Adresse: Start am Kurhaus Titisee, Strandbadstraße 4, 79822 Titisee-Neustadt

Den Wölfen und Bären auf der Spur

Im Alternativen Wolf-und Bärenpark bei Bad Rippoldsau-Schapbach können die beeindruckenden Wildtiere in natürlicher Umgebung aus nächster Nähe beobachtet werden. Auch Hunde sind im Park erlaubt – allerdings gilt Leinenpflicht.

Adresse: Alternativer Bärenpark Schwarzwald, Rippoldsauer Straße 36/1, 77776 Bad Rippoldsau-Schapbach

Den historischer Schwarzwald kennen lernen

Im ältesten Freilichtmuseum in Baden-Württemberg, dem Vogtsbauernhof in Gutach, sind auch Hunde willkommen. Bei dem etwa zwei Kilometer langen Rundgang können Besucher und ihre vierbeinigen Begleiter erfahren, wie im Schwarzwald vor bis zu 600 Jahren gelebt wurde. Für Hunde kostet der Eintritt 0,50 Euro, sie müssen an der Leine geführt werden.

Das sogenannte Ortenauhaus ist eines der Sehenswürdigkeiten im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof Foto: Freilichtmuseum

Adresse: Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, Wählerbrücke 1, 77793 Gutach

Schwarzwaldbahn hautnah erleben

Eine schöne Wanderung, die auch mit Hund begangen werden kann, ist der Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad bei Triberg. Die Strecke teilt sich in den oberen und unteren Erlebnisweg auf, die auch verbunden werden können. Beide Abschnitte sind etwa sechs Kilometer lang. Start- und Endpunkt ist der Bahnhof in Triberg, wo eine Dauerausstellung über die Geschichte der Schwarzwaldbahn informiert. Der Pfad führt die Besucher an 16 Stationen vorbei, ausgestattet mit originalem Material der Schwarzwaldbahn.

Bei der alten Dampflok vor dem Triberger Bahnhof beginnt der Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad. Foto: Schuster

Adresse: Bahnhof Triberg, 78098 Triberg im Schwarzwald

Feldberg mit Weitsicht

Den höchsten Berg des Schwarzwaldes erklimmen, ganz bequem und ohne Schweißperlen: In der Feldbergbahn kann man es sich gemütlich machen und sogar Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad oder den vierbeinigen Freund mitnehmen. Der Feldbergturm mit Aussichtsplattform ist zur Fuß nur wenige Minuten entfernt.

Adresse: Feldbergbahn, Dr.-Pilet-Spur, 79868 Feldberg

Über den Tannen des Nordschwarzwalds

Hoch über die Wipfel der Schwarzwaldtannen führt die „Wildline“ bei Bad Wildbad. Die 360 Meter lange und 60 Meter hohe Hängebrücke bietet einen beeindruckenden Ausblick über den nördlichen Schwarzwald.

Das Mitbringen von Hunden auf der Wildline ist gestattet. Diese müssen aber permanent an der kurzen Leine (maximal ein Meter) geführt werden. Kleinere Rassen sollten bei Überquerung der Brücke getragen werden.

In 60 Metern Höhe führt die „Wildline“ bei Bad Wildbad über die Tannen des Schwarzwalds. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Adresse: Heermannsweg 100, 75323 Bad Wildbad