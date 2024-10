Es war der 6. September 2022, als sich die Welt von Profimusiker Arno Horn total veränderte. Es war der Tag, als Hansi, das Eichhörnchen, in sein Leben trat. Genauer gesagt, in sein Leben fiel.

„Komm schnell mal runter, da liegt ein Tier“, rief mich meine Frau und ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt“, erinnerte sich Horn noch wie heute an diesen Tag, der sein Leben unendlich bereicherte.

„Als ich zur Tür rauskam, lag da so etwas Kleines, Braunes. Ein Eichhörnchenbaby, etwa zwei Wochen alt. Es war mehr tot als lebendig, bewegte sich nicht mehr und konnte die Äuglein noch nicht öffnen“, berichtete Horn weiter.

Einem Vogel entkommen?

Er überlegte, wie das Tier wohl auf den Vorhof seines Hauses gelangt war, und vermutete, dass es ein Vogel aus dem Nest geholt und verloren hatte.

Doch wie konnte er dem armen Tierchen helfen? Er zog Gummihandschuhe an, nahm es in die Hand und spürte, dass das Tier noch lebte. Er rief bei einem Jäger an und fragte, was er denn machen könne. Die Antwort war ernüchternd: „Wenn es noch so klein ist, hast du kaum eine Chance, das Tier aufzupäppeln.“

Aufzuchtmilch hilft

Damit wollte sich der tierliebe Hirschauer nicht abgeben und forschte im Internet nach guten Tipps. Er fand auch gleich, was er suchte, und machte sich sofort auf, um in der Apotheke Spritzen zu holen, mit denen er dem Tierchen alle zwei Stunden spezielle Aufzuchtmilch fütterte. Und siehe da, der kleine Kerl trank und machte es sich im Ärmel von Arnos alter Strickweste bequem. Dort war es weich und warm, und er konnte sich dort richtig reinkuscheln. Die Mühen des Zufalls-Eichhörnchen-Papas Arno wurden belohnt, denn nach etwa zwei Wochen öffnete Hansi zuerst ein Auge und am nächsten Tag das andere.

„Du glaubst gar nicht, wie glücklich ich damals war“ schwärmt er noch heute im persönlichen Gespräch mit unserer Redaktion.

Hansi will eine Tasse

„Der kleine Kerl wurde immer lebhafter, saß gerne auf der Pendeluhr und wenn ich Kaffee trank, wollte er das auch“, schilderte Horn die erste Zeit mit seinem kleinen Liebling. Selbstverständlich bekam Hansi auch eine Tasse, in der aber Nüsse, Apfelschnitze oder Karotten drin waren – kein Kaffee.

Als Hansi wieder topfit war, versucht Horn das Tier auszuwildern. Er baute ihm draußen einen Käfig, aus dem er jederzeit raus konnte. Aber Hansi hing – und hängt auch heute noch – an seinem Ersatz-Papa und denkt gar nicht daran, sich allein im nahen Wald durchzuschlagen. „Dort hätte er eine theoretische Überlebenschance von fünf Jahren, hier bei mir und bei guter Pflege kann Hansi bis zu 25 Jahre alt werden“, brachte Horn in Erfahrung.

Tierische Freundschaften

Damit‘s Hansi nicht allzu langweilig wurde, besorgt ihm Arno Horn ein paar Wellensittiche, denn das Eichhörnchen sollte ja nicht so allein sein. Sie kamen zwar, entgegen der landläufigen Meinung, dass Eichhörnchen Vögel fressen, gut miteinander aus, doch so ganz das Richtige war es dann doch nicht.

Ein richtiger Spielkamerad musste her. Horn suchte lange im Internet und fand tatsächlich im hohen Norden Züchter, die Eichhörnchen ganz offiziell mit allen Papieren, Geburtsurkunde und so weiter züchten. Er suchte weiter, denn so weit in den Norden fahren, um ein Eichhörnchen zu holen, wollte er dann doch nicht.

Als Susi einzog

Er hatte jedoch Glück. In der Nähe von Osnabrück bot ein Züchter ein wunderschönes Eichhörnchen mit weißem Schwanz an. Und wie es der Zufall so wollte, wohnt die Oma einer Musiker-Kollegin dort ganz in der Nähe, und ein Besuch von der Enkelin stand sowieso an. Die brachte das Tierchen mit an den Neckar, und seither hat Hansi eine Freundin namens Susi.

Die beiden verstehen sich blendend, sind ein Herz und eine Seele und fühlen sich in ihrem großen Abenteuerspielplatz im Haus der Familie Horn pudelwohl. (Oder eichhörnchenwohl?)

Viel Platz zum Spielen

Ihr Lieblingsmensch hat ihnen eine große Volliere gebaut, in und auf der sie herumklettern können, in drei großen Laufrädern rennen und Karussellfahren, den ganzen Raum für sich haben und wenn sie im Treppenhaus das Edelstahlgeländer hochklettern, dann rutschen sie den Weg auf dem Hintern wieder runter. Beide Tierchen sind zwar die meiste Zeit ununterbrochen am Herumtoben und damit beschäftigt, ihre Umwelt zu erkunden – ihr Ersatz-Papa stellt die Möbel und Einrichtungsgegenstände immer wieder um, damit’s etwas Neues zu entdecken gibt.

Die Tierchen finden aber auch viele Ruheplätze, auf die sie sich, wenn sie mal wieder ihre Futternäpfe geleert haben, zurückziehen können, um ein Nickerchen zu halten. Ihre aktuelle Lieblingsspeise sind getrocknete Lebkuchen, aber auch alles andere, was ein gestandenes Eichhörnchen-Pärchen so frisst.

Hoffen auf Nachwuchs

Nun hofft Arno Horn, dass die beiden irgendwann mal Nachwuchs bekommen, den er dann jedoch versuchen wird, in seinem Garten auszuwildern.

„Natürlich bekommen die Wellensittiche auch ständig Nachwuchs“ (das aktuelle Vögelchen ist gerade mal vier Wochen alt) „doch die müssen bei mir bleiben“ macht der tierliebe Musikant deutlich, der beim Abschied sagt: „Wenn ich zwischen einem satten Lottogewinn oder den beiden Eichhörnchen wählen könnte – ich würde mich für die Eichhörnchen entscheiden. Ich könnte ihnen den ganzen Tag zugucken, wie die rumrennen und Spaß haben und würde sie für kein Geld der Welt mehr hergeben.“ Welch tolles Happy End für den Hansi und seine Susi.

Wer kann Filzen?

Arno Horn sucht jemand, der Filzen kann. Seine beiden Stars lieben es, sich in sogenannte Filz-Kotten (oder gefilzte Beutel) zu verstecken. Leider beißen sie alles kaputt, was sie zwischen die Zähne bekommen, und deshalb ist der Eichhörnchen-Papa immer auf der Suche nach Ersatz-Beuteln.

Auch wer Hasel- oder Walnüsse in seinem eigenen Garten hat und nicht weiß, wohin damit, in Hirschau würden sich Hansi und seine Susi extrem darüber freuen.

Wer Arno Horn in dieser Hinsicht helfen kann, kann sich unter der Telefonnummer 01578/1 50 57 50 mit ihm in Verbindung setzen.