Immer öfter treffen Menschen und wilde Elefanten in Thailand aufeinander. Nach dem jüngsten tödlichen Angriff reagieren die Behörden - und geben Touristen praktische Ratschläge.
Bangkok - Nach dem Tod eines Campers infolge eines Elefanten-Angriffs in einem thailändischen Nationalpark haben die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen für Touristen verstärkt. Der Vorfall hatte sich zu Wochenbeginn im bekannten Khao Yai National Park ereignet, der zum Unesco-Weltnaturerbe gehört und etwa 200 Kilometer nordöstlich von Bangkok liegt.