Tiere: Seltene Laune der Natur: Ein Panda im Kakao-Look

1 Qizai ist der einzige braune Panda, der in Gefangenschaft lebt. Foto: Wenliang Zhou/Eurekalert/dpa

Vertraute Form, völlig falsche Farbe: Wer zum ersten Mal das Foto eines kakaobraun gefleckten Pandas sieht, hält es vermutlich für ein Fake-Bild. Doch solche Tiere gibt es wirklich.









Peking - Kühe mit braunen statt schwarzen Flecken gibt es viele - aber wohl kaum jemand weiß: Es gibt auch Kakao-Pandas, also Tiere mit hellbraunen statt der üblicherweise schwarz gefärbten Fellteilen. Sie seien so selten, dass sie zweifelsohne als nationale Schätze zu betrachten seien, erklären chinesische Wissenschaftler. Derzeit gebe es nur einen einzigen in Gefangenschaft lebenden braunen Panda, Qizai genannt. Ziel soll es nun sein, die Tiere mit der seltenen Färbung gezielt zu züchten.