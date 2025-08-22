Geburtstagsfeier im Berliner Zoo: Vor genau einem Jahr sind die Zwillinge Leni und Lotti zur Welt gekommen. Zum Ehrentag gibt's eine besondere Köstlichkeit - also, aus Pandasicht.
Berlin - Die Berliner Pandas Leni und Lotti (1) haben zum Geburtstag eine besondere Köstlichkeit bekommen - nämlich Eismurmeln aus Rote-Bete- und Karottensaft. Die Zwillinge hätten neugierig daran geschleckt, eine Bambuskerze erklommen und ausgelassen miteinander gerangelt, teilte der Zoo mit. Die Pandabären waren vor genau einem Jahr zur Welt gekommen.