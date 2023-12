1 Kalusho wurde 37 Jahre alt. Foto: Zoo Frankfurt/dpa

Er war einer der wenigen seiner Art in Europa - der Nashornbulle Kalusho. Zuletzt hat er gesundheitlich stark abgebaut.









Link kopiert



Frankfurt/Main - Er war eines der wenigen Spitzmaulnashorn in Europa und 30 Jahre lang Teil des Frankfurter Zoos - nun ist Nashornbulle Kalusho im Alter von 37 Jahren gestorben. Das Tier wurde wegen seines schlechten Gesundheitszustandes am Mittwoch eingeschläfert, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte.