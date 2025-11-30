Tiere: Löwin tötet Eindringling in brasilianischem Zoo

Videos zeigen, wie ein Mann in das Gehege einer Löwin eindringt. Er wird von dem Tier tödlich verletzt. Die Stadtverwaltung von João Pessoa reagiert mit der Schließung des Parks.
João Pessoa - In Brasilien hat eine Löwin einen Mann getötet, der unerlaubt in ihr Gehege im Zoo eingedrungen war. Der Vorfall ereignete sich in der touristischen Küstenstadt João Pessoa im Nordosten des südamerikanischen Landes, wie die örtliche Stadtverwaltung mitteilte. Der Tierpark werde bis zum Abschluss der Untersuchungen geschlossen bleiben.