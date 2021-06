Tiere in Waldmössingen gerettet

1 Dieses Rehkitz wurde von den Jägern und Helfern gerettet. Foto: Sandmann

Kürzlich waren Frühaufsteher gefragt: Um 3.30 Uhr ging es aus dem Bett. Der Betreiber einer Biogasanlage hatte angekündigt, dass er im Jagdrevier von Waldfried Sandmann in Waldmössingen großflächig Gras mähen werde. Also musste die Fläche auf Rehkitze abgesucht werden, um diese retten zu können.

Schramberg-Waldmössingen - "Mit mehreren Helfern traf ich mich um 4 Uhr mit Rolf Wetter, einem Jagdkameraden aus Aichhalden, der eine Drohne mit Wärmebildkamera fliegt", berichtet Sandmann. Die Drohne fliegt GPS-gesteuert in 50 Metern Höhe eine zuvor eingegebene Fläche in 25-Meter-Streifen ab. Auf dem Display der Steuerung lassen sich Tierkörper erkennen, die wärmer als ihre Umgebung sind.

Und der Revierkenntnis sei Dank: Schon nach wenigen Flugminuten war das erste Rehkitz im hohen Gras entdeckt, Augenblicke später 30 Meter weiter das zweite. Mit Handschuhen geschützt, um möglichst wenig menschliche Witterung zu hinterlassen, packten die Helfer die wenige Tage alten Kitze in mit Gras gepolsterte Boxen und trugen sie in ein benachbartes Getreidefeld. Dort mussten sie nun verharren, bis der Landwirt mit seinen gigantischen Maschinen die Fläche bearbeitet hatte.

Kitze vorsichtig in die Freiheit entlassen

Nach dem Mähen wurden die Kitze ebenso vorsichtig in die Freiheit entlassen, wie sie zuvor eingepackt worden waren. Jetzt konnte die Ricke wieder Kontakt zu ihrem Nachwuchs aufnehmen, sie säugen lassen und an anderer Stelle in Sicherheit bringen.

"Es bleibt zu hoffen, dass sie nicht Opfer von Prädatoren, frei laufenden Hunden und anderer Feinde werden", so Sandmann. Insgesamt wurden vier Rehkitze und ein Junghase vor dem Mähtod bewahrt. "Was für ein schöner Tagesbeginn, garniert mit einem fantastischen Sonnenaufgang", berichtet Sandmann, der Rolf Wetter und allen Helfern dankt.