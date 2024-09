An diesem Tag gehört das Freibad den Hunden

1 Rund 400 Hunde kamen am Sonntag zum Hundeschwimmen ins Kneippbad. Foto: Birgit Heinig

Während es die Menschen in diesen ersten und schon recht kühlen Tagen schon fröstelt, genossen die Hunde einen Freibadtag.









Vielerorts öffnen Freibäder nach abgeschlossener Sommersaison noch einmal ihre Türen, um das Wasser ausnahmsweise für Hunde freizugeben, ein Angebot, das sich stetig wachsender Beliebtheit erfreut. So auch in VS.