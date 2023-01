4 Bissspuren im Gehölz: War das ein Biber? Und was bedeutet das für die in nächster Nähe geplante Halle? Foto: Riesterer

Schramberg-Tennenbronn - "Halle Tennenbronn Ade...", bringt ein Facebook-Nutzer das "Worst-Case-Szenario" auf den Punkt, was vielen Tennenbronnern beim Anblick der Spuren im Gehölz wohl einen Schauer den Rücken runterlaufen lässt. Die Seite "Tennenbronn-Web" hat von einigen Tagen einige Bilder zu dem Thema gepostet und schreibt dazu: "Biber am See in Tennenbronn??? Sind das die Spuren eines Bibers? ›Gefällte‹ Bäume auf der Insel am See könnten ein Hinweis auf einen Biber sein? Angeknabberte Äste findet man auch im Uferbereich. Was meint ihr?" Auch der städtische Facebook-Kanal hat diesen Beitrag inzwischen geteilt.

Bäume bereits gefallen

Beim Vor-Ort-Besuch des Dorfweihers fällt zwar zuallererst der riesige Entenschwarm auf, der sich, in Erwartung, gefüttert zu werden, gleich auf jeden menschlichen Gast stürzt. Doch beim Rundgang fallen im Uferbereich recht schnell die ersten angenagten Bäumchen auf. Deutliche Spuren haben die Tiere allerdings auf der Insel inmitten des Weihers hinterlassen. Dort sind bereits einige größere Bäume gänzlich umgenagt worden.

Stadt lässt prüfen

"Der Stadt Schramberg ist das Thema rund um die Bissspuren in Tennenbronn bekannt", informiert auf Anfrage Pressesprecher Hannes Herrmann. Die Stadt bemühe sich deshalb, mit dem Regierungspräsidium Kontakt aufzunehmen. "Sicher haben wir damit in der nächsten Woche Erfolg. Wir werden prüfen lassen, ob es sich tatsächlich um die Bissspuren eines Bibers handelt."

Über mögliche Auswirkungen, etwa auf den geplanten Hallenbau, könne die Verwaltung derzeit noch nichts sagen, so Herrmann weiter und verspricht: "Wir sind am Thema dran." Die Planungen zur neuen Festhalle, die nur wenige Meter entfernt entlang der Hauptstraße entstehen soll, sind erst Ende vergangenen Jahres in "eingedampfter" Form mit Gesamtkosten unter zehn Millionen Euro wieder gestartet worden, nachdem diese in der ursprünglichen Planung von rund sieben auf 13.5 Millionen Euro gestiegen waren.