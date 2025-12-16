Tiere in Sulz: Fledermäuse erhalten ein neues Zuhause

Eine von zehn Fledermausstelen im Regierungsbezirk Freiburg steht in Sulz. Siedelt sich da etwa der „Mops“ an? Andernorts konnte man über 900 Mückenfledermäuse nachweisen.
Zehn neue Fledermausstelen werden im Regierungsbezirk Freiburg aufgestellt – eine davon auch in Sulz. Damit könnten die Lebensbedingungen heimischer Fledermausarten nachhaltig verbessert werden, schreibt das Regierungspräsidium Freiburg in einer Pressemitteilung. Ziel des Pilotprojekts ist es demnach, Quartiere und Nahrungshabitate für die Fledermäuse räumlich näher zusammenzuführen, um so die lokalen Populationen zu stärken.