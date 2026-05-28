Tiere in Sulz: Drohnen bringen Störche in Bedrängnis

Es ist ein bundesweites Problem: Immer häufiger geraten Störche durch Drohnen in Stresssituationen. Hartmut Polet sorgt sich nun um die Tiere in Mühlheim.
„Im Bereich von Storchennestern herrscht absolutes Flugverbot für Drohnen", stellt er klar. Denn: „Störche geraten in Panik und verlassen das Nest“, kommt er auf die Gefahren möglicher Überflüge zu sprechen. Und: „Oft werfen die Tiere ihre Eier oder Jungstörche aus dem Nest.“ Dabei hat der ehrenamtliche Storchenbetreuer vor allem die Tiere auf dem Kirchturm in Mühlheim im Blick. Aber nicht nur in Sulz, auch in anderen Kommunen, gilt es, Rücksicht zu nehmen.