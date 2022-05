2 Ein Storchenpaar hat das Nest in Waldmössingen wieder besetzt. Foto: Polet

Es war ein harter Kampf: Nun hat sich scheinbar ein Storchenpaar beim Nest auf den Tannen am Ortsende von Waldmössingen durchgesetzt.















Schramberg-Waldmössingen - Es hat sich bereits angedeutet – schon seit Wochen sind die Störche wieder Dauergäste in der Gegend. So sind beispielsweise die Wiesen und Felder zwischen Waldmössingen und Winzeln Orte, bei denen das Sichten eines der schönen Tiere quasi gesichert ist. Waldmössingen kann sich nun wieder über neue "Mieter" im Ort freuen: "Das Storchennest ist von einem neuen Storchenpaar bewohnt", freut sich Hartmut Polet. Das Nabu-Mitglied betreut bereits Storchennester in Winzeln und Sulz-Mühlheim – und seit vergangenem Sommer auch in Waldmössingen. Damals hatten sich auf der Tanne am Ortsausgang nach Winzeln erstmals Störche niedergelassen. Seitdem sind Polet und "Storchen-Nachbar" Norbert Friederichs in ständigem Austausch, wie es den Tieren in luftiger Höhe so ergeht.