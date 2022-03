1 Im Bereich Finsterbach haben zwei freilaufende Bernersennen-Hunde innerhalb kürzester Zeit mehrere Personen angegriffen. Foto: Pixabay/Backagarfen

Offenbar haben zwei freilaufende Hofhunde im Bereich Finsterbach nun mehrfach in kürzester Zeit Wanderer angegriffen. Die Halter erwartet ein Strafverfahren – die Hunde derweil wohl einen Maulkorb.















Schramberg/Schiltach - In aller Ruhe von der "Hohenschramberg" loslaufen, das Wetter und den Ausblick nach Sulgen oder Aichhalden genießen und in der "Hinterholzstube" eine gemütliche Rast einlegen. Das war wohl der Plan einer Spaziergängerin am Sonntag, den zwei freilaufende Bernersennen-Hunde jäh zunichte machten. Sie fielen die Frau an, bissen sie in den Oberschenkel und in die Wade. Die Verletzte kam ins Krankenhaus, ihr Verlobter erstattete Anzeige. Nun stellte sich heraus: Das war noch nicht alles.