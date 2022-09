Tiere in Schramberg

1 Immer mehr Bürger empfinden, dass Schramberg ein Taubenproblem hat. Foto: Riesterer

Von den Bürgern erreichen die Stadtverwaltung seit einiger Zeit vermehrt Beschwerden darüber, dass Tauben in Schramberg – besonders in der Talstadt – zu einem Problem geworden seien.















Schramberg - So steht es in einer Beschlussvorlage für die nächste Sitzung des Technikausschusses am kommenden Donnerstag, 22. September. Die Frage ist: Wie geht man mit dem Problem um?

Der Vollzugsdienst der Stadt versuche, die städtische Polizeiverordnung in der Hinsicht konsequent durchzusetzen, dass Tauben und Enten auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen nicht gefüttert werden dürfen. "Allerdings wird selten jemand ›auf frischer Tat ertappt‹", heißt es weiter. Zudem gebe es einzelne Bürger, die sich an die Stadtverwaltung wenden mit der Sorge, die Tauben würden nicht genug Futter finden.

Mit "Taubenhaus" aus Stadt holen

Eine Möglichkeit, die Taubenzahl in der Innenstadt zu reduzieren, bestünde darin, diesen an einem anderen Ort ein Taubenhaus anzubieten, so die Vorlage. Dort würden sie Futter erhalten und ihre Eier durch Attrappen ersetzt. Dieses Austauschen sei tierschutzrechtlich der geringste mögliche Eingriff. Diese Art der Umsiedlung erfordere neben der Anfangsinvestition in ein "Taubenhaus" – oder ähnliches wie einen Dachboden – kontinuierlich Personalressourcen für Reinigung, Fütterung, Eieraustausch.

In manchen Orten sei ein solches Modell bereits erfolgreich umgesetzt worden. "Andere Kommunen wiederum haben viel Geld in ein ›Taubenhaus‹ investiert, das die Tauben zum Beispiel aufgrund seiner ungünstigen Platzierung nicht nutzen", so die Argumentation.

Mal wieder ein Gutachten?

Um zu klären, ob, und wenn ja, wie viele Tauben auf welche Weise umgesiedelt werden sollen, müsste ein Experte die Situation genau analysieren und ein Gesamtkonzept bezüglich des weiteren Vorgehens erarbeiten – Kostenpunkt etwa 10 000 Euro, schätzt die Verwaltung. Dieses Konzept würde dem Gemeinderat inklusive einer Kostenschätzung zur Entscheidung vorgelegt.

Angesichts der möglichen Folgekosten – das Aufstellen eines "Taubenhauses" inklusive Pflegekosten kann bis zu 80 000 Euro kosten – soll auf eine solche weitergehende Untersuchung derzeit laut Beschlussvorschlag verzichtet werden und das Gremium den Bericht lediglich zur Kenntnis nehmen.