Tiere in Oberndorf: Hundeführerschein als Schutz vor Beißattacken? Expertin sieht das kritisch

Im Ansatz gut, aber keine echte Lösung: So bewertet die Oberndorfer Hundetrainerin Sabine Ziehen den Hundeführerschein und zeigt Probleme auf. Ihr Appell: eine Schulpflicht.
Für mehr Tierwohl und und ein Zugewinn an Sicherheit: Über den Hundeführerschein wird in Baden-Württemberg schon seit 2021 diskutiert. Die grün-schwarze Landesregierung hatte ihn in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen. Jetzt scheint klar zu sein: Er soll ein freiwilliges Angebot bleiben. Wie bewerten Experten diese Entscheidung? Wir fragen bei der Oberndorfer Hundetrainerin Sabine Ziehen nach.