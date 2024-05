3 Flauschiger Nachwuchs der Nagolder Schwäne Foto: Menzler

Die für so manchen lange Wartezeit ist endlich vorbei: Die Schwäne haben Nachwuchs. Wer sich in Geduld übt konnte am Dienstag sechs Küken entdecken, die noch im Nest verweilen.









Viel Besuch am Ufer der Waldach: In den vergangenen Wochen hielten immer mehr Fußgänger am Flussufer in der Nähe von Nagolds Busbahnhof inne. Im Mai sollten bekanntlich die Küken der Schwäne schlüpfen. Während man am Sonntagmittag noch etwas Pech hatte und sich nichts geändert hatte – sah es am Dienstag schon ganz anders aus: Kleine, flauschige Küken saßen neben einem der Elternteile im Nest während das andere in der Nähe schwamm und auf den Nachwuchs aufpasste.