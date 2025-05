„Post“ der besonderen Art hat ein Briefkastenbesitzer in Mühlheim. Bei ihm nisten nämlich Meisen.

Hausbesitzer in Mühlheim waren kürzlich beim Blick in ihren Briefkasten sehr erstaunt, denn sie fanden dort eine flauschige Überraschung.

Meisen haben im Briefkasten ein Nest gebaut. Sofort habe man ein Hinweisschild angebracht, damit keine Post mehr hineingeworfen werde, heißt es in einer Mitteilung. Weil der Hinweis ignoriert wurde, habe man den Einwurf-Schlitz so weit zugeklebt, dass nur noch die Meisen in den Briefkasten kamen.

Jungen sind geschlüpft

Inzwischen sind die Jungen geschlüpft und sperren ihre Schnäbel weit auf. Dieser außergewöhnliche Nistplatz zeige, dass man zusätzliche Brutkästen für die Vogelwelt aufstellen müsse, findet Weißstorchbetreuer Hartmut Polet. Nähere Informationen dazu seien etwa beim Nabu, aber auch bei anderen Naturschutzverbänden erhältlich.

Bevor man einen Jungvogel einfängt, sollte man sich unter 07473/10 22 beim Vogelschutzzentrum erkundigen (Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr).