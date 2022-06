Tiere in Hardt

1 Der Pfau ist schon fast ein Stammgast in den Gärten im Oberhardtweg. Foto: Dold

Echter Hingucker auf dem Oberhardt: Ein Pfau wird dort gesichtet















Hardt - Nanu, was turnt denn da in Hardter Gärten herum? Ein ausgewachsener Pfau wurde jüngst am Oberhardtweg beobachtet. "Der kommt immer mal wieder hier vorbei", sagte eine Anwohnerin und blickte kurz von der Gartenarbeit auf. Das Tier büxe immer wieder aus seinem nahe gelegenen Gehege außerhalb von Hardt aus – und mache sich auf die Suche nach Futter. Mit etwas Glück können Spaziergänger das bunte Tier entdecken – und mit noch mehr Glück macht es sogar das Pfauenrad.