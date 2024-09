Ein gewaltiges Hornissenest hängt derzeit bei „Getränke Storz“ am Neubauernweg.

Ob die Hornissen durstig sind und daher diesen Platz für ihr Nest gewählt haben? So lauten derzeit die Spekulationen vor Ort. Schließlich herrscht an Flüssigem bei „Getränke Storz“ kein Mangel. Das wird aber das Geheimnis der Hornissen bleiben.

Fakt ist jedoch, dass das Nest in den vergangenen Wochen immer mehr gewachsen ist. Sascha Schlösser fackelte daher nicht lange. Er drückte ab – mit seiner Handy-Kamera und hielt das Ganze bildlich fest.

Gefährlich bei Allergie

Die unter Naturschutz stehenden Tiere sind indes harmlos, solange sie in Ruhe gelassen werden. Eine Beteiligte berichtete von einer Hornisse, die unter ihre Bettdecke gekrabbelt sei und gestochen habe. „Nicht schlimmer als ein Wespenstich“, so die Info. Lediglich Personen mit einer entsprechenden Allergie sollten sich vom Nest besser fern halten.

Die Hornisse wird bis zu 3,5 Zentimeter groß. Foto: Pixabay

Dort wo die Getränke verkauft werden, kommen die Hornissen nur bei Dunkelheit hin. Der Bewegungsmelder ist dann jedenfalls dauerhaft im Einsatz und löst aus.

Das Nest soll fürs Erste an Ort und Stelle bleiben. Die Natur dürfte angesichts kühlerer Temperaturen schon bald ihren Lauf nehmen und dann dürfte das Hornissennest schon bald nicht mehr bewohnt sein. Hornissen sind bis höchstens Mitte Oktober in Deutschland aktiv. Im rauen Hardter Klima sollte es aber nicht so lange dauern.