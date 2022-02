Tiere in der Pandemie

Was passiert mit meinem Haustier, wenn ich mich mit dem Coronavirus infiziert habe? Diese Frage treibt Tierfreunde um, schließlich können sich auch Tiere mit dem Coronavirus anstecken. Tierärzte raten Haltern, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben,sich von ihrem Haustier fernzuhalten, nicht mit ihm zu kuscheln und sich die Hände zu waschen, bevor das Tier angefasst wird, damit es sich nicht ansteckt.

Bei Katzen, Tigern, Löwen und anderen Tieren konnte das Coronavirus bisher nämlich nachgewiesen werden. Doch wie sieht es mit Hunden aus? Können auch diese Vierbeiner Corona bekommen?

Geringe Zahl an infizierten Haustieren

Die Antwort lautet ja. „Bisher haben wir bundesweit 13 Fälle festgestellt, bei denen das Coronavirus vom Menschen auf Tiere übertragen wurde“, sagte Elke Reinking, Sprecherin des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI), dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, kürzlich der Berliner Morgenpost. Dabei seien zwölf Katzen und ein Hund betroffen gewesen.

„Die Tiere stammten aus Haushalten, in denen die Halter mit Covid-19 infiziert waren“, sagte Reinking weiter. In der Regel zeigten Katzen und Hunde jedoch nur milde oder keine Krankheitssymptome.

Hundehalter für Studie gesucht

Für eine Studie, die sich mit der Rolle von Haustieren im aktuellen Infektionsgeschehen der Pandemie befasst, sucht das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit derzeit Hundehalter, in deren Haushalt in den vergangenen sechs Wochen mindestens eine Person mit dem Corona-Virus infiziert war. Wer an der Studie teilnehmen möchte, benötigt einen PCR-Nachweis.

Das FLI hatte bereits Ende 2020 in einer anderen Studie erklärt, dass sich „Hunde, Katzen, Kaninchen, Goldhamster und Frettchen als empfänglich für SARS-CoV-2“ erwiesen hatten. Eine erste tierexperimentelle Studie aus China hatte auf eine geringe Empfänglichkeit von Hunden für SARS-CoV-2 hingewiesen.

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Institut

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit mit Sitz in Greifswald. Im Mittelpunkt der Arbeiten des FLI steht die Gesundheit landwirtschaftlicher Nutztiere und der Schutz des Menschen vor Zoonosen.

Studie

Für eine aktuelle Studie sucht das FLI Tierhalter, die eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben und bereit sind, ihr Haustier für eine einmalige Probennahme beim Tierarzt untersuchen zu lassen. Hier geht’s zu den Teilnahmebedingungen der Haustierstudie.