So schwer hatten es die Schwäne in diesem Jahr auf der Lauchert

Tiere in Burladingen

1 Da waren`s nur noch zwei: Dem Schwanenpaar auf der Lauchert sind nur zwei ihrer Küken geblieben. Foto: Gauggel

Obwohl Höckerschwäne normalerweise bis zu acht Junge ausbrüten, sind in diesem Jahr in dem Teichbiotop neben der Lauchert zwischen Gammertingen und Hettingen nur zwei Küken durchgekommen und werden dort von ihren fürsorglichen Eltern nicht aus den Augen gelassen.









Link kopiert



In diesem Jahr, so bedauern Fans der Fauna auf der Lauchert, ist die Schwanenfamilie, die seit Jahren in der Nähe von Burladingens Nachbarstädtchen Hettingen zu sehen ist, recht klein geblieben.