Tiere in Bad Liebenzell: Siedeln sich schon wieder aggressive Nilgänse an?

1 Diese Nilgans am Ufer des Kurparksees in Bad Liebenzell ist in dieser Szene friedlich. Die Tiere können aber auch sehr aggressiv sein. Foto: Wolfgang Krokauer

Die Vögel haben in Bad Liebenzell schon einmal für Schlagzeilen gesorgt. Dann ist rund um die Nilgänse eine Weile Ruhe gewesen. Jetzt sorgen sie erneut für Aufregung. Was ist passiert?









Ein Leser berichtete jetzt von zwei sehr aggressiven Nilgänsen am Kurparksee in Bad Liebenzell. Er selbst und andere Personen hätten gesehen, wie sie Graureiher in deren Nestern angegriffen hätten. „Dort setzen sie sich auch rein“, berichtet der Leser. Am Boden würden die Nilgänse die Graureiher verjagen. Der Leser vermutet, dass es in zwei Jahren nur noch Nilgänse gebe. Zwei ältere Frauen hätten bei dem Spektakel Tränen in den Augen gehabt, berichtet er.