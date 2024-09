Ausbau des Neckarradwegs Werden am Naturschutzgebiet in Schwenningen Kröten gefährdet?

Die Stadt baut einen Radweg am Naturschutzgebiet des Schwenninger Mooses aus – eingefleischte Moos-Spaziergänger sehen das Bauvorhaben aber mit argwöhnischen Augen. So sorgen sie sich um die Natur – und um Frösche, die am frischen Asphalt kleben bleiben könnten.