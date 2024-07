Tiere: Hungriger Heuler holt sich Fisch an Fischtreppe

1 Lange Reise: Ein Heuler ist in Geesthacht angekommen. Foto: -/Landespolizei Schleswig-Holstein/dpa

Ein kleiner Heuler verirrt sich offenbar von der Nordsee in die Elbe und schwimmt bis nach Geesthacht. Erst an einer Fischtreppe endet seine weite Reise.









Geesthacht - Ungewöhnlicher Besuch an der Fischtreppe in Geesthacht: Ein junger Seehund hat sich offenbar von der Nordsee in die Elbe verwirrt und es über den Hamburger Hafen bis nach Schleswig-Holstein geschafft. An der Fischtreppe legte er am Sonntag eine Pause ein und verschlang in unmittelbarer Ufernähe einen Fisch, wie die Polizei mitteilte.