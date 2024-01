Tiere: Hercules: Mega-giftige Rekordspinne in Australien entdeckt

"Hercules": Mega-giftige Rekordspinne in Australien entdeckt

Sydney - Gefährlicher Rekordfund in Australien: Nördlich von Sydney ist eine riesige männliche Sydney-Trichternetzspinne entdeckt worden. Die gefürchteten Sydney Funnel-webs, wie sie in ihrer Heimat heißen, sind eine der giftigsten Spinnenarten der Welt und können einen Menschen in weniger als einer Stunde töten.