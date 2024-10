Tiere: Forscher begleiten Fledermaus von Brandenburg bis Italien

1 Die Sender werden auf den Fledermäusen befestigt und geben über das Mobilfunknetz regelmäßig Signale ab. Foto: Carolin Scholz/Leibniz-IZW/dpa

Bislang war unklar, wie die Routen der Fledermäuse in ihre Winterquartiere im Süden genau aussehen. Dank eines kleinen Senders ist das jetzt anders.









Berlin - Forscherinnen und Forscher des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) haben erstmals mithilfe eines Mini-Senders das genaue Zugverhalten von Fledermäusen beobachtet. Wie das Leibniz-IZW mitteilte, rekonstruierten sie unter anderem den Flug eines Kleinabendsegler-Weibchens von Brandenburg bis in sein Winterquartier in Italien. Der Weg führte das Tier demnach innerhalb von fünf Tagen über München, Garmisch-Partenkirchen, den Comer See, Mailand und Parma.