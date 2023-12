Tiere: Fischer prangern Aal-Gemetzel bei Hochrhein-Kraftwerk an

Fischer prangern "Aal-Gemetzel" bei Hochrhein-Kraftwerk an

1 Mit erschreckenden Bildern von verstümmelten und verendeten Aalen prangert der Schweizerische Fischerei-Verband (SFV) das Tierleid im Hochrhein an. Foto: Jonas Steiner/Schweizerischer Fischerei- Verband/dpa

Tausende verendete Aale treiben jeden Winter im Hochrhein, verstümmelt von den Kraftwerksturbinen. Schweizer Fischer pochen dringend auf Maßnahmen. Und kritisieren die Aalfischerei im Bodensee.









Zürich - Mit erschreckenden Bildern von verstümmelten und verendeten Aalen prangert der Schweizerische Fischerei-Verband (SFV) das Tierleid im Hochrhein an. Es geht um Aale, die in den Turbinen des Kraftwerks Schaffhausen verletzt werden. Der Verband spricht von einem "qualvollen Aal-Gemetzel". Die Aale lägen zerstückelt im Wasser, mit gebrochenen Wirbelsäulen, sagt SFV-Geschäftsführer David Bittner der Deutschen Presse-Agentur. "Manchen sieht man die Verletzung nicht an, aber sie winden sich und verrecken elendig."