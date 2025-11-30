Tiere: Feuerwehr rettet im Motorraum eingeklemmte Katze

"Die Katze befand sich in echter Notlage, konnte weder vor noch zurück. Sie miaute kläglich und sah den Rettern genau in die Augen", schilderte ein Feuerwehrsprecher. Zum Glück für das Tier und seine Besitzerin waren zu dem Einsatz ein gelernter Kfz-ler und ein gelernter Maschinenschlosser ausgerückt. Sie demontierten gekonnt den Luftfilter und andere Teile des Motors und übergaben die Katze letztlich unverletzt ihrer Besitzerin.