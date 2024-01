Tiere entlaufen: Zwei Pferde auf der Bundesstraße

1 Einem Halter entliefen in der Neujahrsnacht zwei Pferde. Er fing sie aber schnell wieder ein. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In der Neujahrsnacht sind zwischen Oberreichenbach und Calmbach zwei Pferde ausgebüxt.









So mancher Autofahrer hat in der Neujahrsnacht kurz nach Mitternacht nicht seinen Augen getraut. Auf der Bundesstraße 296 zwischen dem Sportplatz in Oberreichenbach und Calmbach waren zwei Pferde unterwegs. Das bestätigte das Polizeipräsidium Pforzheim am Neujahrstag auf Anfrage unserer Redaktion. Die Meldung erreichte die Polizei um 0.46 Uhr am Neujahrstag. Um 1.11 Uhr fing der Halter die Tiere wieder ein, so die Polizei. Es gab keinen Schaden oder gar Verletzte.