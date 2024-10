Tiere, Clowns und Artistik in Hechingen: So lebt es sich im Zirkus Mulan

1 Die zwölfjährige Samira (links) und Trapez-Künstlerin Sabrina (rechts) mit einigen ihrer Zirkustiere. Foto: Hoffmann

Der Zirkus trotzt auf dem Hechinger Festplatz dem Regen. Zirkusdirektorin Jacqueline Köllner berichtet vom Alltag als Zirkusfamilie und davon, was sie zu ihrem Job antreibt.









Link kopiert



In leuchtenden Farben macht das große Zirkuszelt auf dem Hechinger Festplatz im Weiher auf sich aufmerksam, immer wieder ist ein hohes Wiehern zu hören. Allerdings macht der viele Regen dem Zirkus Mulan aktuell zu schaffen, das erzählt Zirkusdirektorin Jacqueline Köllner: „Wir sind wetterabhängig. Das ist eine Qual.“ So müsse die Zirkusfamilie jetzt alles wieder trockenlegen – der Schotterplatz erschwere dies enorm. Doch wie lebt es sich eigentlich in der Zirkusfamilie, die zum ersten Mal in Hechingen ihr Zelt aufgeschlagen hat?