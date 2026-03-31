Ein Wolf hat in Hamburg eine Frau gebissen – nach Angaben der Behörden ein bislang einmaliger Fall seit der Wiederansiedlung der Tiere vor fast 30 Jahren. Die Hintergründe sind noch unklar.
Hamburg - In Deutschland ist Behördenangaben zufolge erstmals ein Mensch von einem Wolf angegriffen worden, seit sich dieser wieder in Deutschland ausgebreitet hat. "Es gab noch keinen solchen Fall seit der Wiederansiedlung seit 1998", sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Naturschutz der Deutschen Presse-Agentur, nachdem mutmaßlich ein Wolf in Hamburg eine Frau gebissen hatte.