Tiere: Bärenmutter verletzt Mann auf Firmenareal in der Slowakei

Eine Bärin geht mit ihrem Nachwuchs durch ein Tal in der Westtatra in der Slowakei. (Archivbild) Foto: dpa Gemeinsam mit ihren beiden Jungen durchstreift die Bärin ein Betriebsgelände. Dabei kommt ihr ein Mann in die Quere. Sie greift an.







Bratislava/Sucany - Eine Braunbärin hat in der Slowakei einen Mann angefallen und schwer verletzt. Umwelt-Staatssekretär Filip Kuffa teilte auf Facebook mit, die Bärin habe sich gemeinsam mit zwei Jungtieren auf dem Betriebsgelände einer Baufirma in der Gemeinde Sucany bewegt, als ihr der Mann in die Quere gekommen sei. Der 49-Jährige habe Verletzungen an mehreren Stellen des Körpers erlitten und sei in eine Klinik gebracht worden.