Mit dem letzten Tag der Abschussgenehmigung soll sich entscheiden, wie es für den Wolf im Nordschwarzwald weitergeht. Bislang haben professionelle Jäger erfolglos nach ihm gesucht.
Weil die Genehmigung für den Abschuss eines Wolfs im Nordschwarzwald ausläuft, muss das Umweltministerium am letzten Tag der Frist über den nächsten Schritt entscheiden. Die Behörde kann die nun auslaufende Genehmigung für die derzeit eingesetzten professionellen Jäger über die Paarungszeit der Wölfe hinaus verlängern. Oder sie lässt diese ruhen und das Tier, das sich rund um die Hornisgrinde zu oft den Menschen genähert hat, kann bis auf weiteres am Leben bleiben.